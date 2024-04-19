https://ria.ru/20240419/ukrainy-1941167694.html

Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы - РИА Новости, 20.04.2024

Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T23:24

2024-04-19T23:24

2024-04-20T00:38

россия

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владимир путин

сергей лебедев

дмитрий песков

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. Как сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы. "Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в соцсети Facebook*. Согласно заявлению министерства, один из них принадлежал сингапурской компании "Дельта Вилмар". Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240406/perevozki-1938257272.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, одесса, владимир путин, сергей лебедев, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины