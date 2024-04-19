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Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы - РИА Новости, 20.04.2024
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23:24 19.04.2024 (обновлено: 00:38 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukrainy-1941167694.html
Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы
Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы - РИА Новости, 20.04.2024
Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы
Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T23:24
2024-04-20T00:38
россия
украина
одесса
владимир путин
сергей лебедев
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. Как сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы. "Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в соцсети Facebook*. Согласно заявлению министерства, один из них принадлежал сингапурской компании "Дельта Вилмар". Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, украина, одесса, владимир путин, сергей лебедев, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

Мининфраструктуры Украины: порт Южный возле Одессы получил повреждения

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Денис Петров
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Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
Как сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы.
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"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в соцсети Facebook*.
Согласно заявлению министерства, один из них принадлежал сингапурской компании "Дельта Вилмар".
Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
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В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы
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