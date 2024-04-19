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Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - РИА Новости, 19.04.2024
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22:47 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukraintsy-1941164329.html
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - РИА Новости, 19.04.2024
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:47
2024-04-19T22:47
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский правозащитник Аджаму Барака."Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — написал Барака в социальной сети X.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают военнообязанных или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
https://ria.ru/20240419/brigada-1941156196.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Правозащитник из США: украинцы массово сдаются в плен и бегут от мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — написал Барака в социальной сети X.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
Вчера, 21:27
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают военнообязанных или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
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Вчера, 18:55
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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