https://ria.ru/20240419/ukraintsy-1941164329.html

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - РИА Новости, 19.04.2024

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:47

2024-04-19T22:47

2024-04-19T22:47

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сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский правозащитник Аджаму Барака."Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — написал Барака в социальной сети X.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают военнообязанных или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.

https://ria.ru/20240419/brigada-1941156196.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины