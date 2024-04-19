Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Правозащитник из США: украинцы массово сдаются в плен и бегут от мобилизации
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинцы поняли, что США использовали их как пушечное мясо в своей войне, поэтому начали массово сдаваться в плен и избегать мобилизации, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — написал Барака в социальной сети X.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и осуществляют противоправные действия. Нередко киевские чиновники избивают военнообязанных или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.