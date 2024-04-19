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Европа не признает ошибок в стратегии по Украине, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941132123.html
Европа не признает ошибок в стратегии по Украине, заявил МИД Венгрии
Европа не признает ошибок в стратегии по Украине, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
Европа не признает ошибок в стратегии по Украине, заявил МИД Венгрии
Европейские лидеры не признают ошибочности своей стратегии в конфликте на Украине, чтобы не нести ответственности за собственные просчеты, заявил министр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:58
2024-04-19T18:58
специальная военная операция на украине
украина
петер сийярто
в мире
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Европейские лидеры не признают ошибочности своей стратегии в конфликте на Украине, чтобы не нести ответственности за собственные просчеты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, европейские лидеры "ощущают себя так, как будто сами участвуют в войне", однако "это не так", потому что "на Европу никто не нападал". "Европейские политические лидеры выбрали плохую, неправильную стратегию, она наносит конкретный, серьезный ущерб Европе, европейским странам, и она наносит конкретный, серьезный ущерб европейскому народу", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV. В качестве примеров ущерба от ошибок европейских лидеров он привел рост цен на энергоносители и последствия демпинга поставщиков украинского зерна для европейских рынков. "Вопрос в том, почему спустя два года и при наличии такого количества доказательств они не признают своих ошибок? Они не признают, что выбрали плохую стратегию, потому что такое признание подняло бы важный вопрос. Важный вопрос: каковы последствия? Каковы последствия плохих решений для ответственных, для тех, кто принимает плохие решения? Мы точно знаем, что лица, принимающие политические решения, должны нести ответственность, по крайней мере, политическую, за плохие решения", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД подчеркнул, что лидеры ЕС и США придерживаются принципа "лучшая защита - это нападение", поэтому "не могут перестать подвергать европейский народ большей опасности, чем когда-либо прежде, только для того, чтобы не мог быть поставлен вопрос об их ответственности за плохие решения". Ранее Сийярто заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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украина, петер сийярто, в мире, евросоюз, венгрия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Петер Сийярто, В мире, Евросоюз, Венгрия
Европа не признает ошибок в стратегии по Украине, заявил МИД Венгрии

Сийярто: ЕС не признает ошибок в стратегии по Украине, чтобы не отвечать за них

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Европейские лидеры не признают ошибочности своей стратегии в конфликте на Украине, чтобы не нести ответственности за собственные просчеты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, европейские лидеры "ощущают себя так, как будто сами участвуют в войне", однако "это не так", потому что "на Европу никто не нападал".
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"Европейские политические лидеры выбрали плохую, неправильную стратегию, она наносит конкретный, серьезный ущерб Европе, европейским странам, и она наносит конкретный, серьезный ущерб европейскому народу", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
В качестве примеров ущерба от ошибок европейских лидеров он привел рост цен на энергоносители и последствия демпинга поставщиков украинского зерна для европейских рынков.
"Вопрос в том, почему спустя два года и при наличии такого количества доказательств они не признают своих ошибок? Они не признают, что выбрали плохую стратегию, потому что такое признание подняло бы важный вопрос. Важный вопрос: каковы последствия? Каковы последствия плохих решений для ответственных, для тех, кто принимает плохие решения? Мы точно знаем, что лица, принимающие политические решения, должны нести ответственность, по крайней мере, политическую, за плохие решения", - отметил Сийярто.
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Глава венгерского МИД подчеркнул, что лидеры ЕС и США придерживаются принципа "лучшая защита - это нападение", поэтому "не могут перестать подвергать европейский народ большей опасности, чем когда-либо прежде, только для того, чтобы не мог быть поставлен вопрос об их ответственности за плохие решения".
Ранее Сийярто заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПетер СийяртоВ миреЕвросоюзВенгрия
 
 
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