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Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 19.04.2024
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18:55 19.04.2024 (обновлено: 19:16 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 19.04.2024
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
Лучшие украинские подразделения, отправленные под Часов Яр, отказываются воевать и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:55
2024-04-19T19:16
в мире
часов яр
донецкая народная республика
скотт риттер
денис пушилин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лучшие украинские подразделения, отправленные под Часов Яр, отказываются воевать и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. &lt;…&gt; Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова* и вовсе отходят и отказываются воевать", — рассказал эксперт.По словам аналитика, ВСУ теряют сплоченность, это скоро приведет армию к полному коллапсу. Как отметил Риттер, сейчас идет стачивание украинской армии, удары российских войск проводятся таким образом, чтобы максимизировать потери киевских силовиков.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.* Запрещенная в России экстремистская организация.Читайте в Дзен: Дроны ВСУ целую ночь атаковали "Солнцепек" и не смогли его повредить. Что спасло технику?"Большая детонация". Раскрыто, что ВС России уничтожили ночью в Одессе и Днепропетровске
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, скотт риттер, денис пушилин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Денис Пушилин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром

Экс-разведчик Риттер: лучшие бригады ВСУ бегут и сдаются под Часовым Яром

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лучшие украинские подразделения, отправленные под Часов Яр, отказываются воевать и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. <…> Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова* и вовсе отходят и отказываются воевать", — рассказал эксперт.
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По словам аналитика, ВСУ теряют сплоченность, это скоро приведет армию к полному коллапсу. Как отметил Риттер, сейчас идет стачивание украинской армии, удары российских войск проводятся таким образом, чтобы максимизировать потери киевских силовиков.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается.
На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Читайте в Дзен: Дроны ВСУ целую ночь атаковали "Солнцепек" и не смогли его повредить. Что спасло технику?
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В миреЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаСкотт РиттерДенис ПушилинВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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