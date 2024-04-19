https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром

Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 19.04.2024

Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром

Лучшие украинские подразделения, отправленные под Часов Яр, отказываются воевать и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:55

2024-04-19T18:55

2024-04-19T19:16

в мире

часов яр

донецкая народная республика

скотт риттер

денис пушилин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лучшие украинские подразделения, отправленные под Часов Яр, отказываются воевать и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. <…> Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова* и вовсе отходят и отказываются воевать", — рассказал эксперт.По словам аналитика, ВСУ теряют сплоченность, это скоро приведет армию к полному коллапсу. Как отметил Риттер, сейчас идет стачивание украинской армии, удары российских войск проводятся таким образом, чтобы максимизировать потери киевских силовиков.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается.На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.* Запрещенная в России экстремистская организация.Читайте в Дзен: Дроны ВСУ целую ночь атаковали "Солнцепек" и не смогли его повредить. Что спасло технику?"Большая детонация". Раскрыто, что ВС России уничтожили ночью в Одессе и Днепропетровске

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

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в мире, часов яр, донецкая народная республика, скотт риттер, денис пушилин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии