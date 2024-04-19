https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html

"Не существует". В Киеве сделали неожиданное заявление после ударов ВКС

"Не существует". В Киеве сделали неожиданное заявление после ударов ВКС - РИА Новости, 19.04.2024

"Не существует". В Киеве сделали неожиданное заявление после ударов ВКС

В мире нет столько систем противовоздушной обороны, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов по стратегическим объектам, заявил отставной... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:50

2024-04-19T16:50

2024-04-19T19:16

в мире

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киев

европа

владимир путин

олег стариков

олаф шольц

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В мире нет столько систем противовоздушной обороны, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов по стратегическим объектам, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет", — отметил эксперт.По его словам, страны Европы не хотят расставаться с оставшимся на складах арсеналом, поскольку сами себя же и запугивают "российским вторжением"."Сидит такой <…> Олаф Шольц (канцлер Германии. — Прим. ред.) и думает: "Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?" <…> Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?" — задался вопросом аналитик.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте в Дзен: Дроны ВСУ целую ночь атаковали "Солнцепек" и не смогли его повредить. Что спасло технику?"Большая детонация". Раскрыто, что ВС России уничтожили ночью в Одессе и Днепропетровске

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940915971.html

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html

украина

киев

европа

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в мире, украина, киев, европа, владимир путин, олег стариков, олаф шольц, служба безопасности украины