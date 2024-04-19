G7 призвала все страны мира не одобрять действия России на Украине
Страны G7 подтвердили непоколебимую решимость поддерживать Украину
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
КАПРИ (ИТАЛИЯ), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 подтвердили свою непоколебимую решимость поддерживать Украину, а также призвали все страны соблюдать международное право и никоим образом не оправдывать действия РФ на Украине, говорится в заявлении по итогам встречи министров.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину... Мы призываем все страны соблюдать международное право и никоим образом не одобрять и не оправдывать попытки России захватить территорию силой", - говорится в тексте.
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Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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