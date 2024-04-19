https://ria.ru/20240419/ukraina-1941080386.html

G7 призвала все страны мира не одобрять действия России на Украине

G7 призвала все страны мира не одобрять действия России на Украине - РИА Новости, 19.04.2024

G7 призвала все страны мира не одобрять действия России на Украине

Главы МИД G7 подтвердили свою непоколебимую решимость поддерживать Украину, а также призвали все страны соблюдать международное право и никоим образом не... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:56

2024-04-19T15:56

2024-04-19T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

g7

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КАПРИ (ИТАЛИЯ), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 подтвердили свою непоколебимую решимость поддерживать Украину, а также призвали все страны соблюдать международное право и никоим образом не оправдывать действия РФ на Украине, говорится в заявлении по итогам встречи министров. "Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину... Мы призываем все страны соблюдать международное право и никоим образом не одобрять и не оправдывать попытки России захватить территорию силой", - говорится в тексте. Главы МИД стран "Большой семерки" собрались 17-19 апреля на итальянском острове Капри для обсуждения острых вопросов международной повестки, включая конфликты на Украине, кризис после атаки Ирана на Израиль и ситуацию вокруг сектора Газа и Красного моря. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, g7