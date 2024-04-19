https://ria.ru/20240419/ukraina-1941077500.html

Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7

Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7 - РИА Новости, 19.04.2024

Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что Москва может завершить конфликт на Украине "уже сегодня". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:44

2024-04-19T15:44

2024-04-19T17:45

специальная военная операция на украине

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КАПРИ (Италия), 19 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 заявили, что Москва может завершить конфликт на Украине "уже сегодня".По мнению авторов заявления, опубликованного после встречи глав МИД "Большой семерки" в Италии, Россия "уже сегодня может завершить" конфликт на Украине. При этом главы МИД стран G7 вновь потребовали, чтобы Россия вывела свои силы с территорий, который Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы, на которых большинство жителей выступили за воссоединение с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, g7