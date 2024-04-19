https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073541.html

Экс-посол Франции в России призвала Украину пойти на переговоры

Экс-посол Франции в России призвала Украину пойти на переговоры - РИА Новости, 19.04.2024

Экс-посол Франции в России призвала Украину пойти на переговоры

Украина должна считаться с реальностью на фронте и в определённый момент пойти на переговоры с Россией, считает бывший посол Франции в России Сильви Берманн. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:35

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Украина должна считаться с реальностью на фронте и в определённый момент пойти на переговоры с Россией, считает бывший посол Франции в России Сильви Берманн. "Зеленский считал, что может выиграть войну. Он был вдохновлен поддержкой Запада, которая, очевидно, существенно ослабла и которая даже находится под вопросом сегодня из-за позиции США. Заявления бывшего главнокомандующего (Валерия) Залужного, который сказал, что ситуация тупиковая, стали электрошоком. Зеленский их опроверг, однако сегодня реальность такова, что, если ситуация на поле боя плохая, это значит, что он не будет в состоянии отвоевать территории и в определённый момент будет вынужден пойти на переговоры", - заявила дипломат в эфире радиостанции RTL. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, франция, сильви берманн, владимир зеленский