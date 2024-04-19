https://ria.ru/20240419/ukraina-1941058777.html
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:43
2024-04-19T14:43
2024-04-19T14:59
специальная военная операция на украине
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно, сейчас крайне актуально проголосовать за нее на этих выходных."Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.По словам Блинкена, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Киеву еще месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен
Блинкен: без помощи Украине может наступить момент, когда станет слишком поздно