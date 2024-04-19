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Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 19.04.2024 (обновлено: 14:59 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941058777.html
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:43
2024-04-19T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно, сейчас крайне актуально проголосовать за нее на этих выходных."Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.По словам Блинкена, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Киеву еще месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен

Блинкен: без помощи Украине может наступить момент, когда станет слишком поздно

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно, сейчас крайне актуально проголосовать за нее на этих выходных.
"Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.
По словам Блинкена, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Киеву еще месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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