https://ria.ru/20240419/ukraina-1941058777.html

Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен

Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024

Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:43

2024-04-19T14:43

2024-04-19T14:59

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вооруженные силы украины

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если необходимая помощь от США для Украины задержится, то может наступить момент, когда станет уже слишком поздно, сейчас крайне актуально проголосовать за нее на этих выходных."Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.По словам Блинкена, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Киеву еще месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, энтони блинкен, вооруженные силы украины