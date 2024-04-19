https://ria.ru/20240419/ukraina-1941020656.html
Веры Украине нет, заявил Лавров
Веры Украине нет, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Веры Украине нет, заявил Лавров
Веры киевскому руководству у России нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговоров с .Украиной. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:31
2024-04-19T12:31
2024-04-19T12:42
украина
сергей лавров
в мире
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Веры киевскому руководству у России нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговоров с .Украиной.Лавров заявил, что веры киевскому руководству у России нет.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941022707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Украина, Сергей Лавров, В мире, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Веры Украине нет, заявил Лавров
Лавров о переговорах с Украиной: никакой веры им нет