https://ria.ru/20240419/ukraina-1941020656.html

Веры Украине нет, заявил Лавров

Веры Украине нет, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Веры Украине нет, заявил Лавров

Веры киевскому руководству у России нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговоров с .Украиной. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:31

2024-04-19T12:31

2024-04-19T12:42

украина

сергей лавров

в мире

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Веры киевскому руководству у России нет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговоров с .Украиной.Лавров заявил, что веры киевскому руководству у России нет.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941022707.html

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

украина, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024