https://ria.ru/20240419/ukraina-1940997931.html
Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине
Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2024
Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине
Страны ЕС до сих пор не достигли договоренности по выделению Украине восьмого транша военной помощи Украине, который с прошлого года блокирует Венгрия, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:33
2024-04-19T11:33
2024-04-19T11:33
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Страны ЕС до сих пор не достигли договоренности по выделению Украине восьмого транша военной помощи Украине, который с прошлого года блокирует Венгрия, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Страны все еще обсуждают эту тему", - сказал он.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине
Источник: ЕС продолжает обсуждать восьмой транш военной помощи Украине