https://ria.ru/20240419/ukraina-1940997931.html

Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине

Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине - РИА Новости, 19.04.2024

Источник: ЕС до сих пор не согласовал восьмой транш военной помощи Украине

Страны ЕС до сих пор не достигли договоренности по выделению Украине восьмого транша военной помощи Украине, который с прошлого года блокирует Венгрия, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:33

2024-04-19T11:33

2024-04-19T11:33

специальная военная операция на украине

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евросоюз

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Страны ЕС до сих пор не достигли договоренности по выделению Украине восьмого транша военной помощи Украине, который с прошлого года блокирует Венгрия, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Страны все еще обсуждают эту тему", - сказал он.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины