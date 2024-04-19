https://ria.ru/20240419/ukraina-1940936948.html

СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА

СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА

Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:01

2024-04-19T04:01

2024-04-19T11:18

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The Economist.Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний."Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — утверждает The Economist.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также наносят удары с беспилотников. На этой неделе средства ПВО уничтожали украинские дроны в том числе в Мордовии и Татарстане.

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины