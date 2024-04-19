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СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА - РИА Новости, 19.04.2024
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04:01 19.04.2024 (обновлено: 11:18 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940936948.html
СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА
СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА
Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:01
2024-04-19T11:18
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The Economist.Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний."Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — утверждает The Economist.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также наносят удары с беспилотников. На этой неделе средства ПВО уничтожали украинские дроны в том числе в Мордовии и Татарстане.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ: у Украины появились сверхдальние БПЛА

Economist: у Украины появилcя дрон с дальностью полета до трех тысяч километров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способную долететь до Сибири, утверждается в статье британского журнала The Economist.
Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний.
"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — утверждает The Economist.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, а также наносят удары с беспилотников. На этой неделе средства ПВО уничтожали украинские дроны в том числе в Мордовии и Татарстане.
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