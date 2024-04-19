https://ria.ru/20240419/udary-1941158807.html
В ДНР в результате ударов ВСУ погиб мужчина
В ДНР в результате ударов ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.04.2024
В ДНР в результате ударов ВСУ погиб мужчина
Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в пятницу в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:44
2024-04-19T21:44
2024-04-19T21:44
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в пятницу в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "Один мирный житель погиб, еще двое ранены сегодня вследствие агрессии противника. В Петровском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища №2/16 погиб мужчина 1967 года рождения и пострадала женщина 1970 года рождения. В Кировском районе столицы региона сброшенным с украинского беспилотника боеприпасом ранена женщина 1981 года рождения", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пушилин также уточнил, что в пятницу ВСУ 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса. Украинские войска применяли ствольную артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и ударные беспилотники.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР в результате ударов ВСУ погиб мужчина
Пушилин: в ДНР один мирный житель погиб, еще двое ранены в результате ударов ВСУ