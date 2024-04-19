https://ria.ru/20240419/udar-1941073228.html

Российские военные за неделю нанесли 34 удара по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 34 удара по объектам на Украине - РИА Новости, 19.04.2024

Российские военные за неделю нанесли 34 удара по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на попытки киевского режима... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:30

2024-04-19T15:30

2024-04-19T15:57

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 13-го по 19-е апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "также поражались центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников".

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941077500.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, в мире