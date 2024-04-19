https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:49

2024-04-19T04:49

2024-04-19T11:04

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943378_0:404:1440:1214_1920x0_80_0_0_820e4b67c200db73a1095c891a10f9ba.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.Иранские СМИ, как передает агентство Reuters, сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО.Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

https://ria.ru/20240419/izrail-1940931543.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем