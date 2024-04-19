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СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране - РИА Новости, 19.04.2024
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04:49 19.04.2024 (обновлено: 11:04 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T04:49
2024-04-19T11:04
в мире
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.Иранские СМИ, как передает агентство Reuters, сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО.Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, в Исфхане прогремели взрывы

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Иранские СМИ, как передает агентство Reuters, сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО.
Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
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Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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