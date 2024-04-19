Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали
Дядю подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы задержали
© ГСУ СК России по г. МосквеПоследствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
© ГСУ СК России по г. Москве
Последствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева", - сказала она.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.