https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941002883.html

Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали

Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали - РИА Новости, 19.04.2024

Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали

Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:45

2024-04-19T11:45

2024-04-19T11:48

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева", - сказала она.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html

https://ria.ru/20240418/poiski-1940914483.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы