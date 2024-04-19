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Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали - РИА Новости, 19.04.2024
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11:45 19.04.2024 (обновлено: 11:48 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941002883.html
Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали
Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали - РИА Новости, 19.04.2024
Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали
Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:45
2024-04-19T11:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева", - сказала она.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
https://ria.ru/20240418/poiski-1940914483.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Дядю подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали

Дядю подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы задержали

© ГСУ СК России по г. МосквеПоследствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
Последствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
© ГСУ СК России по г. Москве
Последствия конфликта из-за места на парковке в районе Люблино города Москвы. 18 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дядя подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева", - сказала она.
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В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве
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В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.
Участники МотоМосквы помогают искать подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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