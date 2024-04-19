https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940992279.html

Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 19.04.2024

Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:13

2024-04-19T11:13

2024-04-19T11:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

азербайджан

юлия иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940763769_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_18243f409992f3ea09b979b4702a23eb.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве объявили в федеральный розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск", — сказала собеседница агентства.По данным СК, в квартире подозреваемого изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала об обнаружении двух машин, на которых скрывался преступник.Как рассказал РИА Новости источник, отец подозреваемого получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Аббасова-старшего задержали накануне. Его "супругу" сейчас ищут.

https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

https://ria.ru/20240418/pistolet-1940895642.html

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан, юлия иванова