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На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024
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07:41 19.04.2024 (обновлено: 08:47 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:41
2024-04-19T08:47
россия
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
ставропольский край
происшествия
владимир владимиров
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны."В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", — говорится в публикации.Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа, четвертого продолжают искать.По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.Как рассказал незадолго до этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, судно потерпело крушение в Красногвардейском округе. Позднее он уточнил, что двух летчиков доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного летчика, он жив.
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россия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, ставропольский край, происшествия, владимир владимиров
Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Ставропольский край, Происшествия, Владимир Владимиров
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

Минобороны: на Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

© Владимир Владимиров/TelegramБомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны.
Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", — говорится в публикации.
Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа, четвертого продолжают искать.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.
Как рассказал незадолго до этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, судно потерпело крушение в Красногвардейском округе. Позднее он уточнил, что двух летчиков доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного летчика, он жив.
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Ставропольский крайПроисшествияВладимир Владимиров
 
 
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