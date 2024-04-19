https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 19.04.2024

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:41

2024-04-19T07:41

2024-04-19T08:47

россия

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

ставропольский край

происшествия

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны."В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", — говорится в публикации.Трех членов экипажа эвакуировала поисковая группа, четвертого продолжают искать.По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле, как отметили в ведомстве, разрушений нет.Как рассказал незадолго до этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, судно потерпело крушение в Красногвардейском округе. Позднее он уточнил, что двух летчиков доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного летчика, он жив.

россия

ставропольский край

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2024

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россия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, ставропольский край, происшествия, владимир владимиров