https://ria.ru/20240419/tsukerberg-1941089808.html

Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты

Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты - РИА Новости, 19.04.2024

Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:25

2024-04-19T16:25

2024-04-19T16:25

экономика

технологии

россия

марк цукерберг

илон маск

бернар арно

tesla motors

louis vuitton

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние Цукерберга за сутки увеличилось на 2,6 миллиарда долларов, до 178 миллиардов. По итогам торгов четверга акции Meta* подорожали на 1,5%, в этот день компания представила свою новую модель искусственного интеллекта Llama 3, а также обновленную версию чат-бота Meta AI. Богатство Маска в то же время сократилось почти на 4 миллиарда долларов и достигло 170 миллиардов. Таким образом, он опустился на четвертую позицию. Бумаги производителя электромобилей Tesla в четверг опустились в стоимости на 3,6%. Богатейшим человеком по данным BBI остается владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние насчитывает 218 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье богатство составляет 201 миллиард долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, бернар арно, tesla motors, louis vuitton, amazon