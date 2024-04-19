Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты
Блумберг: Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты
© Соцсети миллиардераМарк Цукерберг
© Соцсети миллиардера
Марк Цукерберг . Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние Цукерберга за сутки увеличилось на 2,6 миллиарда долларов, до 178 миллиардов. По итогам торгов четверга акции Meta* подорожали на 1,5%, в этот день компания представила свою новую модель искусственного интеллекта Llama 3, а также обновленную версию чат-бота Meta AI.
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Богатство Маска в то же время сократилось почти на 4 миллиарда долларов и достигло 170 миллиардов. Таким образом, он опустился на четвертую позицию. Бумаги производителя электромобилей Tesla в четверг опустились в стоимости на 3,6%.
Богатейшим человеком по данным BBI остается владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние насчитывает 218 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье богатство составляет 201 миллиард долларов.
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