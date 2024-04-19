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Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты - РИА Новости, 19.04.2024
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16:25 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/tsukerberg-1941089808.html
Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты
Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты - РИА Новости, 19.04.2024
Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты
Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:25
2024-04-19T16:25
экономика
технологии
россия
марк цукерберг
илон маск
бернар арно
tesla motors
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Состояние Цукерберга за сутки увеличилось на 2,6 миллиарда долларов, до 178 миллиардов. По итогам торгов четверга акции Meta* подорожали на 1,5%, в этот день компания представила свою новую модель искусственного интеллекта Llama 3, а также обновленную версию чат-бота Meta AI. Богатство Маска в то же время сократилось почти на 4 миллиарда долларов и достигло 170 миллиардов. Таким образом, он опустился на четвертую позицию. Бумаги производителя электромобилей Tesla в четверг опустились в стоимости на 3,6%. Богатейшим человеком по данным BBI остается владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние насчитывает 218 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье богатство составляет 201 миллиард долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, бернар арно, tesla motors, louis vuitton, amazon
Экономика, Технологии, Россия, Марк Цукерберг, Илон Маск, Бернар Арно, Tesla motors, Louis Vuitton, Amazon
Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты

Блумберг: Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей планеты

© Соцсети миллиардераМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© Соцсети миллиардера
Марк Цукерберг . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг обошел американского предпринимателя Илона Маска в списке богатейших людей планеты, теперь занимает третье место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние Цукерберга за сутки увеличилось на 2,6 миллиарда долларов, до 178 миллиардов. По итогам торгов четверга акции Meta* подорожали на 1,5%, в этот день компания представила свою новую модель искусственного интеллекта Llama 3, а также обновленную версию чат-бота Meta AI.
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Богатство Маска в то же время сократилось почти на 4 миллиарда долларов и достигло 170 миллиардов. Таким образом, он опустился на четвертую позицию. Бумаги производителя электромобилей Tesla в четверг опустились в стоимости на 3,6%.
Богатейшим человеком по данным BBI остается владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние насчитывает 218 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье богатство составляет 201 миллиард долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМарк ЦукербергИлон МаскБернар АрноTesla motorsLouis VuittonAmazon
 
 
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