https://ria.ru/20240419/tsar-1941084336.html
Путина пригласили посетить ЦАР
Путина пригласили посетить ЦАР - РИА Новости, 19.04.2024
Путина пригласили посетить ЦАР
В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:09
2024-04-19T16:09
2024-04-19T16:46
россия
банги
цар
владимир путин
сергей лавров
фостен-арканж туадера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. "Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова", — сказал он.Туадера подчеркнул, что президент и глава МИД России могут приехать, когда им будет удобно.Говоря о возможном размещении российской военной базы, глава государства не исключил, что она может появиться в восточном регионе страны. Он пояснил, что это удаленный район и там много "негативных сил", а размещение базы могло бы помочь обеспечить его безопасность и защитить границы.Туадера отметил, что в ЦАР довольны шестилетним сотрудничеством с Россией, работой, которую проводят российские инструкторы. Он напомнил, что ранее 80% территории страны было оккупировано."Сегодня <...> у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории. <...> На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами", — подчеркнул президент ЦАР.О возможном размещении российской военной базы РИА Новости сообщал посол России в Банги Александр Бикантов. По его словам, конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.
https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html
https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html
https://ria.ru/20240321/tsar-1934725035.html
россия
банги
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банги, цар, владимир путин, сергей лавров, фостен-арканж туадера
Россия, Банги, ЦАР, Владимир Путин, Сергей Лавров, Фостен-Арканж Туадера
Путина пригласили посетить ЦАР
Туадера: в Банги хотят, чтобы Путин посетил ЦАР, и направили ему приглашение
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI
.
"Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова", — сказал он.
Туадера подчеркнул, что президент и глава МИД России могут приехать, когда им будет удобно.
Говоря о возможном размещении российской военной базы, глава государства не исключил, что она может появиться в восточном регионе страны. Он пояснил, что это удаленный район и там много "негативных сил", а размещение базы могло бы помочь обеспечить его безопасность и защитить границы.
Туадера отметил, что в ЦАР довольны шестилетним сотрудничеством с Россией, работой, которую проводят российские инструкторы. Он напомнил, что ранее 80% территории страны было оккупировано.
«
"Сегодня <...> у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории. <...> На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами", — подчеркнул президент ЦАР.
О возможном размещении российской военной базы РИА Новости сообщал посол России в Банги Александр Бикантов
. По его словам, конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.