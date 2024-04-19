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Путина пригласили посетить ЦАР - РИА Новости, 19.04.2024
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16:09 19.04.2024 (обновлено: 16:46 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/tsar-1941084336.html
Путина пригласили посетить ЦАР
Путина пригласили посетить ЦАР - РИА Новости, 19.04.2024
Путина пригласили посетить ЦАР
В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:09
2024-04-19T16:46
россия
банги
цар
владимир путин
сергей лавров
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. "Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова", — сказал он.Туадера подчеркнул, что президент и глава МИД России могут приехать, когда им будет удобно.Говоря о возможном размещении российской военной базы, глава государства не исключил, что она может появиться в восточном регионе страны. Он пояснил, что это удаленный район и там много "негативных сил", а размещение базы могло бы помочь обеспечить его безопасность и защитить границы.Туадера отметил, что в ЦАР довольны шестилетним сотрудничеством с Россией, работой, которую проводят российские инструкторы. Он напомнил, что ранее 80% территории страны было оккупировано."Сегодня &lt;...&gt; у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории. &lt;...&gt; На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами", — подчеркнул президент ЦАР.О возможном размещении российской военной базы РИА Новости сообщал посол России в Банги Александр Бикантов. По его словам, конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.
https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html
https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html
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россия, банги, цар, владимир путин, сергей лавров, фостен-арканж туадера
Россия, Банги, ЦАР, Владимир Путин, Сергей Лавров, Фостен-Арканж Туадера
Путина пригласили посетить ЦАР

Туадера: в Банги хотят, чтобы Путин посетил ЦАР, и направили ему приглашение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI.
"Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова", — сказал он.
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Туадера подчеркнул, что президент и глава МИД России могут приехать, когда им будет удобно.
Говоря о возможном размещении российской военной базы, глава государства не исключил, что она может появиться в восточном регионе страны. Он пояснил, что это удаленный район и там много "негативных сил", а размещение базы могло бы помочь обеспечить его безопасность и защитить границы.
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Туадера отметил, что в ЦАР довольны шестилетним сотрудничеством с Россией, работой, которую проводят российские инструкторы. Он напомнил, что ранее 80% территории страны было оккупировано.
«
"Сегодня <...> у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории. <...> На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами", — подчеркнул президент ЦАР.
О возможном размещении российской военной базы РИА Новости сообщал посол России в Банги Александр Бикантов. По его словам, конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.
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