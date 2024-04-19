https://ria.ru/20240419/tsar-1941084336.html

Путина пригласили посетить ЦАР

Путина пригласили посетить ЦАР - РИА Новости, 19.04.2024

Путина пригласили посетить ЦАР

В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:09

2024-04-19T16:09

2024-04-19T16:46

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банги

цар

владимир путин

сергей лавров

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Центрально-Африканской Республике ждут с визитом Владимира Путина, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью YouTube-каналу RTVI. "Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова", — сказал он.Туадера подчеркнул, что президент и глава МИД России могут приехать, когда им будет удобно.Говоря о возможном размещении российской военной базы, глава государства не исключил, что она может появиться в восточном регионе страны. Он пояснил, что это удаленный район и там много "негативных сил", а размещение базы могло бы помочь обеспечить его безопасность и защитить границы.Туадера отметил, что в ЦАР довольны шестилетним сотрудничеством с Россией, работой, которую проводят российские инструкторы. Он напомнил, что ранее 80% территории страны было оккупировано."Сегодня <...> у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории. <...> На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливается другими элементами", — подчеркнул президент ЦАР.О возможном размещении российской военной базы РИА Новости сообщал посол России в Банги Александр Бикантов. По его словам, конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.

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https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, банги, цар, владимир путин, сергей лавров, фостен-арканж туадера