https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

Президент ЦАР предложил России место для военной базы

Президент ЦАР предложил России место для военной базы - РИА Новости, 19.04.2024

Президент ЦАР предложил России место для военной базы

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера считает, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:06

2024-04-19T16:06

2024-04-19T16:06

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фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера считает, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. "Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил", - сказал он в интервью YouTube-каналу RTVI, отвечая на вопрос о российской военной базе. Президент полагает, что "это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах". "Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с Российской Федерацией мы проанализируем эту ситуацию. Но ничего не исключено", - заключил он. Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости, говоря о базе, что "в настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих". По словам посла, "конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены". Отвечая на вопрос о том, ждут ли после Буркина-Фасо российский военный контингент в ЦАР, Туадера указал, что республика "вот уже более шести лет" сотрудничает с Российской Федерацией. "И мы довольны работой, которая здесь проводится вместе с российскими инструкторами", - добавил он. Туадера напомнил, что до этого страна была оккупирована на 80%. "И сегодня я считаю, что у нас почти вся территория под контролем, и мы отбили негативные силы, мы занимаем более 95% территории... Конечно, есть небольшие "карманы", в которых всё еще существуют негативные силы, над которыми мы продолжаем работать", - подчеркнул президент ЦАР. "На данный момент мы полностью удовлетворены этим сотрудничеством. И это плодотворное сотрудничество продолжается. И даже усиливаются другими элементами", - отметил он.

https://ria.ru/20240317/tsar-1933597236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цар, фостен-арканж туадера, в мире, россия, вооруженные силы рф