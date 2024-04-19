https://ria.ru/20240419/trevoga-1941027731.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.04.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:59

2024-04-19T12:59

2024-04-19T12:59

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Харьковской и Днепропетровской областях воздушная тревога была объявлена более получаса назад, в остальных регионах – около 12.30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины