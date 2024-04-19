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Трамп призвал Европу "шевелиться" - РИА Новости, 19.04.2024
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14:40 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/tramp-1941057219.html
Трамп призвал Европу "шевелиться"
Трамп призвал Европу "шевелиться" - РИА Новости, 19.04.2024
Трамп призвал Европу "шевелиться"
Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться" и раскритиковал за то, что она тратит на помощь Украине меньше, чем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:40
2024-04-19T14:40
в мире
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться" и раскритиковал за то, что она тратит на помощь Украине меньше, чем Вашингтон. Трамп заявил, что США дали Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа. "Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные США, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, выживание Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!" - написал политик. Трамп добавил, что если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена, то конфликт между РФ и Украиной "никогда бы не начался". "Хотя это полный беспорядок, вызванный... Джо Байденом и некомпетентными демократами, если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась!" - добавил Трамп. Палата представителей США 17 апреля, как и анонсировал ее спикер Майк Джонсон, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html
https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, джо байден, майк джонсон, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Джонсон, НАТО, Евросоюз
Трамп призвал Европу "шевелиться"

Трамп раскритиковал Европу за то, что она помогает Украине меньше, чем США

© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться" и раскритиковал за то, что она тратит на помощь Украине меньше, чем Вашингтон.
Трамп заявил, что США дали Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине
11 февраля, 10:16
"Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные США, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, выживание Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!" - написал политик.
Трамп добавил, что если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена, то конфликт между РФ и Украиной "никогда бы не начался".
"Хотя это полный беспорядок, вызванный... Джо Байденом и некомпетентными демократами, если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась!" - добавил Трамп.
Палата представителей США 17 апреля, как и анонсировал ее спикер Майк Джонсон, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов.
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Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
5 февраля, 18:22
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины
6 февраля, 02:38
 
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