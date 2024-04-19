https://ria.ru/20240419/tramp-1941057219.html

Трамп призвал Европу "шевелиться"

Трамп призвал Европу "шевелиться" - РИА Новости, 19.04.2024

Трамп призвал Европу "шевелиться"

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться" и раскритиковал за то, что она тратит на помощь Украине меньше, чем... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:40

2024-04-19T14:40

2024-04-19T14:40

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

джо байден

майк джонсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:68:2788:1636_1920x0_80_0_0_31aa320289111cda032de066127d3873.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться" и раскритиковал за то, что она тратит на помощь Украине меньше, чем Вашингтон. Трамп заявил, что США дали Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа. "Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные США, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, выживание Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!" - написал политик. Трамп добавил, что если бы он был нынешним президентом США вместо Джо Байдена, то конфликт между РФ и Украиной "никогда бы не начался". "Хотя это полный беспорядок, вызванный... Джо Байденом и некомпетентными демократами, если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась!" - добавил Трамп. Палата представителей США 17 апреля, как и анонсировал ее спикер Майк Джонсон, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html

https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html

https://ria.ru/20240206/ssha-1925582839.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, джо байден, майк джонсон, нато, евросоюз