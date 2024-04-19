https://ria.ru/20240419/tobol-1941023155.html
Уровень воды в Тоболе у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров
Уровень воды в Тоболе у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) пятницы, вырос за шесть часов на семь сантиметров и достиг 1015 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:41
2024-04-19T12:41
2024-04-19T12:44
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) пятницы, вырос за шесть часов на семь сантиметров и достиг 1015 сантиметров, сообщает городская администрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Курганская область
Уровень воды в Тоболе у Кургана за шесть часов вырос на семь сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 14.00 (12.00 мск) пятницы, вырос за шесть часов на семь сантиметров и достиг 1015 сантиметров, сообщает городская администрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.