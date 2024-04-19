https://ria.ru/20240419/tobol-1940943766.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:18
2024-04-19T06:18
2024-04-19T09:56
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщалось ранее, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1008 сантиметров.Как отмечает правительство региона, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению."В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды достигает около 5 метров 40 сантиметров. В районе ещё одного населённого пункта - Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост", - поясняет правительство.Правительство напоминает жителям о необходимости эвакуации с затопляемых территорий.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос до 1008 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщалось ранее, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1008 сантиметров.
Как отмечает правительство региона, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.
"В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды достигает около 5 метров 40 сантиметров. В районе ещё одного населённого пункта - Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост", - поясняет правительство.
Правительство напоминает жителям о необходимости эвакуации с затопляемых территорий.