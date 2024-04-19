https://ria.ru/20240419/tobol-1940943766.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос на 38 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:18

2024-04-19T06:18

2024-04-19T09:56

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, вырос за сутки на 38 сантиметра и достиг 1008 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщалось ранее, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1008 сантиметров.Как отмечает правительство региона, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению."В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды достигает около 5 метров 40 сантиметров. В районе ещё одного населённого пункта - Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост", - поясняет правительство.Правительство напоминает жителям о необходимости эвакуации с затопляемых территорий.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html

тобол (река)

курган

курганская область

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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024