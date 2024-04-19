https://ria.ru/20240419/telegraph-1941122167.html

Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ

Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ

Организованный властями Лондона сбор для Украины автомобилей, предназначенных изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:14

2024-04-19T18:14

2024-04-19T18:17

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лондон

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садик хан

бен уоллес

виталий кличко

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Организованный властями Лондона сбор для Украины автомобилей, предназначенных изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, идет слишком медленно, сообщает газета Telegraph. "К настоящему времени компания (оператор лондонского транспорта - ред.) Transport for London передала всего 44 автомобиля благотворительной организации "Британо-украинская помощь" (BUA), которая руководит программой с момента ее начала 15 марта", – пишет издание. При этом ожидалось, что в соответствии со схемой будет собрано около трех тысяч автомобилей, сказал газете волонтер организации "Liberty Trucks Ukraine", отправивший на Украину 380 грузовиков, Том Возняк. По словам члена Лондонской Ассамблеи Эндрю Боффа, программа пожертвований автомобилей для Украины была с самого начала сопряжена с бюрократическими сложностями, которые тормозят сбор машин. Кроме того, было отложено мероприятие, чтобы отметить отправку уже собранных автомобилей, из-за правил политической агитации перед выборами мэра, которые состоятся 2 мая. Жители Лондона в обмен на выплату могут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили должны подлежать утилизации, однако с 15 марта при заполнении формы на сдачу авто лондонцы могут изъявить желание передать машину Киеву. Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы. Харпер в ответ заявил, что власти Великобритании не видят никаких юридический препятствий для передачи Украине машин, предназначенных для утилизации. После этого сообщалось, что мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html

https://ria.ru/20240224/avtomobili-1929225504.html

https://ria.ru/20231216/mashiny-1916147897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, украина, лондон, киев, садик хан, бен уоллес, виталий кличко, transport for london