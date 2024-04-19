Рейтинг@Mail.ru
Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 19.04.2024 (обновлено: 18:17 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/telegraph-1941122167.html
Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ
Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ
Организованный властями Лондона сбор для Украины автомобилей, предназначенных изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:14
2024-04-19T18:17
в мире
авто
украина
лондон
киев
садик хан
бен уоллес
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Организованный властями Лондона сбор для Украины автомобилей, предназначенных изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, идет слишком медленно, сообщает газета Telegraph. "К настоящему времени компания (оператор лондонского транспорта - ред.) Transport for London передала всего 44 автомобиля благотворительной организации "Британо-украинская помощь" (BUA), которая руководит программой с момента ее начала 15 марта", – пишет издание. При этом ожидалось, что в соответствии со схемой будет собрано около трех тысяч автомобилей, сказал газете волонтер организации "Liberty Trucks Ukraine", отправивший на Украину 380 грузовиков, Том Возняк. По словам члена Лондонской Ассамблеи Эндрю Боффа, программа пожертвований автомобилей для Украины была с самого начала сопряжена с бюрократическими сложностями, которые тормозят сбор машин. Кроме того, было отложено мероприятие, чтобы отметить отправку уже собранных автомобилей, из-за правил политической агитации перед выборами мэра, которые состоятся 2 мая. Жители Лондона в обмен на выплату могут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили должны подлежать утилизации, однако с 15 марта при заполнении формы на сдачу авто лондонцы могут изъявить желание передать машину Киеву. Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы. Харпер в ответ заявил, что власти Великобритании не видят никаких юридический препятствий для передачи Украине машин, предназначенных для утилизации. После этого сообщалось, что мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html
https://ria.ru/20240224/avtomobili-1929225504.html
https://ria.ru/20231216/mashiny-1916147897.html
украина
лондон
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, украина, лондон, киев, садик хан, бен уоллес, виталий кличко, transport for london
В мире, Авто, Украина, Лондон, Киев, Садик Хан, Бен Уоллес, Виталий Кличко, Transport for London
Сбор старых машин для Украины в Лондоне идет слишком медленно, пишут СМИ

Telegraph: сбор автомобилей для утилизации для Украины идет слишком медленно

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Организованный властями Лондона сбор для Украины автомобилей, предназначенных изначально для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, идет слишком медленно, сообщает газета Telegraph.
"К настоящему времени компания (оператор лондонского транспорта - ред.) Transport for London передала всего 44 автомобиля благотворительной организации "Британо-украинская помощь" (BUA), которая руководит программой с момента ее начала 15 марта", – пишет издание.
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Мэр Лондона изменил позицию по Украине
23 декабря 2023, 14:03
При этом ожидалось, что в соответствии со схемой будет собрано около трех тысяч автомобилей, сказал газете волонтер организации "Liberty Trucks Ukraine", отправивший на Украину 380 грузовиков, Том Возняк.
По словам члена Лондонской Ассамблеи Эндрю Боффа, программа пожертвований автомобилей для Украины была с самого начала сопряжена с бюрократическими сложностями, которые тормозят сбор машин.
Кроме того, было отложено мероприятие, чтобы отметить отправку уже собранных автомобилей, из-за правил политической агитации перед выборами мэра, которые состоятся 2 мая.
Жители Лондона в обмен на выплату могут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили должны подлежать утилизации, однако с 15 марта при заполнении формы на сдачу авто лондонцы могут изъявить желание передать машину Киеву.
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
СМИ: Лондон разрешил передавать Киеву старые автомобили
24 февраля, 00:54
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность её изменения в рамках действующего законодательства. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы.
Харпер в ответ заявил, что власти Великобритании не видят никаких юридический препятствий для передачи Украине машин, предназначенных для утилизации. После этого сообщалось, что мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СМИ: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины
16 декабря 2023, 04:14
 
В миреАвтоУкраинаЛондонКиевСадик ХанБен УоллесВиталий КличкоTransport for London
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала