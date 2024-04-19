https://ria.ru/20240419/tasnim-1940951815.html

СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО

СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО

Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:07

2024-04-19T08:07

2024-04-19T08:47

в мире

исфахан

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim. На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме. В пояснениях за кадром подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. В пятницу государственное агентство IRIB со ссылкой на источник сообщило, что система противовоздушной обороны в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

исфахан

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем