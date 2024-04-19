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СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
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08:07 19.04.2024 (обновлено: 08:47 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/tasnim-1940951815.html
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО
Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:07
2024-04-19T08:47
в мире
исфахан
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim. На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме. В пояснениях за кадром подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. В пятницу государственное агентство IRIB со ссылкой на источник сообщило, что система противовоздушной обороны в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
исфахан
иран
израиль
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4.7
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в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Исфахан, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО

Tasnim: обстановка в иранском Исфахане, где работают ПВО, остается спокойной

© РИА Новости / amiriraniИсфахан, Иран
Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / amirirani
Исфахан, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim.
На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме. В пояснениях за кадром подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб.
По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. В пятницу государственное агентство IRIB со ссылкой на источник сообщило, что система противовоздушной обороны в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов.
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Вчера, 23:37
 
В миреИсфаханИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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