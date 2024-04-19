https://ria.ru/20240419/tasnim-1940951815.html
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО
Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:07
2024-04-19T08:07
2024-04-19T08:47
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иран
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обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim. На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме. В пояснениях за кадром подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. В пятницу государственное агентство IRIB со ссылкой на источник сообщило, что система противовоздушной обороны в ряде провинций Ирана сработала на подлет нескольких беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Исфахан, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ рассказали об обстановке в иранском Исфахане, где работают ПВО
Tasnim: обстановка в иранском Исфахане, где работают ПВО, остается спокойной