https://ria.ru/20240419/tarif-1941168252.html

На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления

На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления - РИА Новости, 19.04.2024

На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления

"Северо-Западная концессионная компания" до 20 октября ввела сезонные тарифы на участке трассы М-11 "Нева" от МКАД до Солнечногорска: индексация затронула... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:33

2024-04-19T23:33

2024-04-19T23:33

москва

солнечногорск

трасса м-11 (нева)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Северо-Западная концессионная компания" до 20 октября ввела сезонные тарифы на участке трассы М-11 "Нева" от МКАД до Солнечногорска: индексация затронула дачные направления в пятницу и выходные дни, говорится в сообщении на сайте компании. "C 19 апреля по 20 октября будут введены сезонные тарифы на дачные направления в пятницу, субботу и воскресенье... Стоимость проезда останется без изменения в рабочие дни (кроме пятницы), а также в выходные дни на маршруты, не связанные с дачными направлениями. Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - отмечается в сообщении. В частности, теперь стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска для легковых автомобилей с пятницы на субботу с 14:00 до 22:00 составит 1400 рублей, с 6:00 до 14:00 и 22:00 до 1:00 - 1300 рублей, а с 1:00 до 6:00 - 680 рублей при оплате наличными или банковской картой. По транспондеру: 1165 рублей, 1085 рублей и 570 рублей соответственно. "Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html

москва

солнечногорск

трасса м-11 (нева)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, солнечногорск, трасса м-11 (нева), общество