https://ria.ru/20240419/tarif-1941168252.html
На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления
На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления - РИА Новости, 19.04.2024
На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления
"Северо-Западная концессионная компания" до 20 октября ввела сезонные тарифы на участке трассы М-11 "Нева" от МКАД до Солнечногорска: индексация затронула... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:33
2024-04-19T23:33
2024-04-19T23:33
москва
солнечногорск
трасса м-11 (нева)
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Северо-Западная концессионная компания" до 20 октября ввела сезонные тарифы на участке трассы М-11 "Нева" от МКАД до Солнечногорска: индексация затронула дачные направления в пятницу и выходные дни, говорится в сообщении на сайте компании. "C 19 апреля по 20 октября будут введены сезонные тарифы на дачные направления в пятницу, субботу и воскресенье... Стоимость проезда останется без изменения в рабочие дни (кроме пятницы), а также в выходные дни на маршруты, не связанные с дачными направлениями. Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - отмечается в сообщении. В частности, теперь стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска для легковых автомобилей с пятницы на субботу с 14:00 до 22:00 составит 1400 рублей, с 6:00 до 14:00 и 22:00 до 1:00 - 1300 рублей, а с 1:00 до 6:00 - 680 рублей при оплате наличными или банковской картой. По транспондеру: 1165 рублей, 1085 рублей и 570 рублей соответственно. "Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html
москва
солнечногорск
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
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москва, солнечногорск, трасса м-11 (нева), общество
Москва, Солнечногорск, Трасса М-11 (Нева), Общество
На трассе М-11 "Нева" ввели сезонные тарифы на дачные направления
Стоимость проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска увеличилась с 19 апреля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Северо-Западная концессионная компания" до 20 октября ввела сезонные тарифы на участке трассы М-11 "Нева" от МКАД до Солнечногорска: индексация затронула дачные направления в пятницу и выходные дни, говорится в сообщении на сайте компании.
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"C 19 апреля по 20 октября будут введены сезонные тарифы на дачные направления в пятницу, субботу и воскресенье... Стоимость проезда останется без изменения в рабочие дни (кроме пятницы), а также в выходные дни на маршруты, не связанные с дачными направлениями. Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - отмечается в сообщении.
В частности, теперь стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска для легковых автомобилей с пятницы на субботу с 14:00 до 22:00 составит 1400 рублей, с 6:00 до 14:00 и 22:00 до 1:00 - 1300 рублей, а с 1:00 до 6:00 - 680 рублей при оплате наличными или банковской картой. По транспондеру: 1165 рублей, 1085 рублей и 570 рублей соответственно.
"Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности", - пояснили в компании.