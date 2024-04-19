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Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:02
2024-04-19T06:02
2024-04-19T06:28
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim."Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Tasnim подчеркивает, что сообщения ряда зарубежных СМИ об имевшем место инциденте на этих объектах не соответствует действительности.Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, исфахан, иран
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
Tansim: иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности