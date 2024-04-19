https://ria.ru/20240419/tansim-1940942415.html

Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ

Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ

Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:02

2024-04-19T06:02

2024-04-19T06:28

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim."Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Tasnim подчеркивает, что сообщения ряда зарубежных СМИ об имевшем место инциденте на этих объектах не соответствует действительности.Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html

исфахан

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в мире, исфахан, иран