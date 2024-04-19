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Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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06:02 19.04.2024 (обновлено: 06:28 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/tansim-1940942415.html
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ
Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:02
2024-04-19T06:28
в мире
исфахан
иран
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim."Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Tasnim подчеркивает, что сообщения ряда зарубежных СМИ об имевшем место инциденте на этих объектах не соответствует действительности.Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, исфахан, иран
В мире, Исфахан, Иран
Иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности, сообщили СМИ

Tansim: иранские ядерные объекты в Исфахане находятся в безопасности

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в полной безопасности, передает агентство Tasnim.
«
"Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim подчеркивает, что сообщения ряда зарубежных СМИ об имевшем место инциденте на этих объектах не соответствует действительности.
Ранее агентство IRNA передавало, что на северо-западе Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта, взрывов вслед за этим не последовало. Кроме того, агентство Fars сообщило, что три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, ПВО могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов.
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