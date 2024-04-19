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Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей - РИА Новости, 19.04.2024
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10:21 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/sudostroenie-1940978121.html
Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей
Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:21
2024-04-19T10:21
экономика
россия
михаил мишустин
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения, сообщает кабмин. "В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта", - говорится в сообщении. Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html
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экономика, россия, михаил мишустин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей

Премьер Мишустин поручил разработать меры развития компетенций судостроителей

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Металлопрокат - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения, сообщает кабмин.
"В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта", - говорится в сообщении.
Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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