https://ria.ru/20240419/sudostroenie-1940978121.html

Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей

Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей - РИА Новости, 19.04.2024

Мишустин поручил разработать меры для развития компетенций судостроителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:21

2024-04-19T10:21

2024-04-19T10:21

экономика

россия

михаил мишустин

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения, сообщает кабмин. "В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта", - говорится в сообщении. Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)