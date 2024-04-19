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Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники - РИА Новости, 19.04.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
09:14 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/subbotnik-1940958935.html
Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники
Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники - РИА Новости, 19.04.2024
Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники
В ходе заседания сессии Законодательного собрания Калужской области председатель Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:14
2024-04-19T09:14
калужская область
калужская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ходе заседания сессии Законодательного собрания Калужской области председатель Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Весна – традиционное время проведения субботников. Прошу всех депутатов у себя на местах возглавить эту работу. Думаю, что к майским праздникам мы должны навести порядок в наших городах и селах, - подчеркнул Новосельцев, слова которого привели в пресс-службе. Еще один вопрос касался работы депутатов в течение всего предстоящего строительного сезона. Речь шла о контроле качества капитального ремонта школ по программе "Модернизация школьных систем образования". "За два года по федеральной программе &lt;…&gt; в Калужской области отремонтировано 29 школьных зданий. В нынешнем году начнется ремонт 11 учебных заведений. Шесть из них будут обновлены в текущем году. Еще в пяти ремонт займет два года, то есть будет переходящий. Прошу коллег контролировать качество работ и соблюдение сроков", - отметил Новосельцев.
https://realty.ria.ru/20240418/subbotniki-1939547845.html
https://ria.ru/20230318/subbotnik-1858798071.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область

Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники

© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской областиГлава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ходе заседания сессии Законодательного собрания Калужской области председатель Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Весна – традиционное время проведения субботников. Прошу всех депутатов у себя на местах возглавить эту работу. Думаю, что к майским праздникам мы должны навести порядок в наших городах и селах, - подчеркнул Новосельцев, слова которого привели в пресс-службе.
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Еще один вопрос касался работы депутатов в течение всего предстоящего строительного сезона. Речь шла о контроле качества капитального ремонта школ по программе "Модернизация школьных систем образования".
"За два года по федеральной программе <…> в Калужской области отремонтировано 29 школьных зданий. В нынешнем году начнется ремонт 11 учебных заведений. Шесть из них будут обновлены в текущем году. Еще в пяти ремонт займет два года, то есть будет переходящий. Прошу коллег контролировать качество работ и соблюдение сроков", - отметил Новосельцев.
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