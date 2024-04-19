https://ria.ru/20240419/subbotnik-1940958935.html

Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники

Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники - РИА Новости, 19.04.2024

Глава калужского Заксобрания призвал депутатов организовать субботники

В ходе заседания сессии Законодательного собрания Калужской области председатель Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:14

2024-04-19T09:14

2024-04-19T09:14

калужская область

калужская область

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ходе заседания сессии Законодательного собрания Калужской области председатель Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Весна – традиционное время проведения субботников. Прошу всех депутатов у себя на местах возглавить эту работу. Думаю, что к майским праздникам мы должны навести порядок в наших городах и селах, - подчеркнул Новосельцев, слова которого привели в пресс-службе. Еще один вопрос касался работы депутатов в течение всего предстоящего строительного сезона. Речь шла о контроле качества капитального ремонта школ по программе "Модернизация школьных систем образования". "За два года по федеральной программе <…> в Калужской области отремонтировано 29 школьных зданий. В нынешнем году начнется ремонт 11 учебных заведений. Шесть из них будут обновлены в текущем году. Еще в пяти ремонт займет два года, то есть будет переходящий. Прошу коллег контролировать качество работ и соблюдение сроков", - отметил Новосельцев.

https://realty.ria.ru/20240418/subbotniki-1939547845.html

https://ria.ru/20230318/subbotnik-1858798071.html

калужская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область