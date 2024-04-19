https://ria.ru/20240419/stroyka-1940936047.html

Калужская прокуратура заинтересовалась стройкой в зоне подтопления Протвы

Калужская прокуратура заинтересовалась стройкой в зоне подтопления Протвы - РИА Новости, 19.04.2024

Калужская прокуратура заинтересовалась стройкой в зоне подтопления Протвы

Прокуратура заинтересовалась историей со строительством поселка в зоне подтопления реки Протвы в деревне Сатино Калужской области, где местные дачники требуют... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T03:42

2024-04-19T03:42

2024-04-19T10:13

общество

жилье

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура заинтересовалась историей со строительством поселка в зоне подтопления реки Протвы в деревне Сатино Калужской области, где местные дачники требуют через суд признать незаконным перевод земель в категорию, разрешающую застройку, а представители власти заявляют, что все сделали по закону. Дачники противДеревня Сатино входит в состав сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области. Находится на самой границе с Московской областью. По словам местных, красивейшие берега реки Протвы с пойменными лугами в Сатино уже более 40 лет является популярным местом отдыха москвичей и жителей окрестных территорий – Боровска, Обнинска, Балабанова. Обратившаяся в редакцию РИА Новости Ольга Кедрова рассказала, что как раз в этих местах осенью 2023 года развернулось активное строительство частного поселка Боровск-Дрим. По словам Ольги, она и другие дачники деревни Сатино, в числе которых много представителей МГУ имени М.В. Ломоносова, а также ряд коренных жителей деревни, составили инициативную группу, которая борется против застройки. Люди обратились в суд с требованием признать незаконным перевод земель на берегу Протвы с территориальной зоны С-1 (зона сельхозугодий), где строить ничего нельзя, на зону С-3 (для ведения садоводства), на которой строить можно. Такое решение было принято думой сельского поселения деревня Совьяки прошлым летом. Истцы требуют признать недействующими генплан и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения, куда уже внесены соответствующие изменения. В настоящее время два иска находятся на предварительной стадии рассмотрения в Калужском областном суде, по существу еще не рассматривались. "Мы считаем, что земли намеренно были переведены в другую категорию для коммерческого использования. При этом Совьяковская администрация никаких согласований о выделении земельного участка девелоперам с представителями МГУ не проводила. Местные жители поставлены перед фактом. Мы возмущены действиями администрации и оспариваем их в судебном порядке", - подчеркнула Ольга. Собеседница описала ряд аргументов истцов против стройки. По их мнению, появление поселка может стать экологической проблемой. Строительство началось слишком близко к реке, и в марте этого года вода поднялась так, что первые постройки поселка затопило практически до окон. Хотя, отметила собеседница, за 20 лет ее жизни в Сатино случались паводки и помасштабнее. "Весь строительный мусор и стройматериалы уплыли ниже по течению реки в сторону Боровского водозабора. Но эти места топит ежегодно, причем не только во время весеннего половодья, но и летом в сильные дожди. Получается, что мусор, грунт, удобрения и прочие продукты огородничества и жизнедеятельности населения будут смываться рекой постоянно", - рассказала Ольга. "Кроме того, нас беспокоят и другие негативные стороны строительства - снятие грунта в водоохранной зоне, насыпные отвалы у береговой полосы, ограничение доступа граждан к береговой полосе", - добавила собеседница. По словам Ольги, Сатино и его окрестности с 1968 года служат научно-учебным полигоном, на котором проходят полевые практики географы МГУ имени Ломоносова. Между тем строительной техникой, по ее словам, полностью снят растительный покров в пойме реки, нанесен ущерб местной флоре и фауне, часть которой занесена в Красную книгу Калужской области, что недопустимо, согласно областному законодательству. Суд покажет, кто правПредставители власти тему комментируют сдержанно, ссылаясь на то, что идет суд. "Я считаю, что мы действовали в рамках закона. Сейчас судебный процесс пройдет и укажет наши ошибки, если они есть. Покажет, кто прав, а кто неправ", - сказал РИА Новости глава администрации сельского поселения Николай Галенков. То же говорит и председатель сельской думы Сергей Караваев. "Мы все это обсуждали, принимали решение (о переводе земель – ред.), и никаких проблем не было. Естественно, у жителей всегда есть проблемы. Все к чему-то привыкают и не хотят нового", - сказал Караваев. Замглавы администрации Боровского района – заведующий отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Лидия Арешкина отметила в беседе с РИА Новости, что не владеет нюансами перевода земель в Сатино. "На землях категории С-1 стройка действительно невозможна. Но сельское поселение внесло изменения в ПЗЗ, поменяли зону и, соответственно, на этой земле по законодательству можно строить дом… Суд посмотрит все документы, процедуру, обоснования перевода земель, и тогда будет принято решение", - сказала она. По словам Арешкиной, водное законодательство России запрещает любое строительство в рамках 20 метров от воды в реке. Она подчеркнула, что застройщик отступил эти 20 метров. "Строительство в зоне подтопления возможно, но с ограничениями. Например, строить можно с учетом инженерно-защитных сооружений. Я не знаю, есть ли какие-то инженерно-защитные сооружения на том участке, о котором идет речь, но, наверное, если бы они там были, вряд ли бы там подтопило. Пока нет решения суда, очень сложно что-то сказать", - сообщила Арешкина. При этом Галенков и Арешкина в беседе с РИА Новости выразили недоумение в связи с начавшимся строительством. "Там такая территория, что ее топит каждый год. Не только эти поля, но даже дорогу заливает. И я не знаю, как там дома можно разместить, чтобы каждый год их не подтапливало", - отметила Арешкина. Неподтопляемый уровеньЗастройщик Михаил Грязнов рассказал РИА Новости, что проект Боровск-Дрим задумывался как "и коттеджный поселок, и семейный курорт, и даже пляжный курорт". На территории планируются детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола, площадка для пляжного волейбола, сквер, пляжная зона с шезлонгами, зонтиками и прокатом лодок и сапбордов. По словам Грязнова, минувшее подтопление проект не остановит, хотя и придется изменить план поселка. "Земли продавали нам, как входящие зону подтопления, но не подтопляемые. Это было озвучено устно продавцом. Но уже в ходе строительства мы выяснили, что нас ввели в заблуждение, что и показала эта весна. В настоящий момент у нас назначен ряд мероприятий, которые эту ситуацию победят. Мы повысим уровень этих земель до того уровня, который является неподтопляемым", - рассказал собеседник. По его словам, максимальное подтопление участка было зафиксировано на уровне 1,20 метра, подсыпать планируют на гораздо большую величину - чтобы наверняка. Каркасы нескольких домов, которые подтопило, перенесут подальше от воды. "Я хорошо понимаю жителей Сатино, которые привыкли тут гулять, места здесь действительно очень красивые, поэтому мы и купили тут участок. Но не очень понимаю, чего они хотят добиться – закон мы не нарушаем. На этих землях можно строить дома до трех этажей, на одну семью. Что мы и делаем. А гулять можно и дальше вдоль реки – там нетронутый берег, да и здесь гулять никто не запрещает", - сказал бизнесмен. Он добавил, что по поводу неудобства с земляными отвалами у берега к нему никто не обращался, иначе он был бы готов нанять трактор и убрать их. По словам собеседника, стройка по соседству всегда вызывает у жителей беспокойство – это он знает по многолетнему опыту реализации аналогичных проектов жилых и гостиничных застроек, в том числе на берегах водоемов. Доступ к Протве, подчеркнул собеседник, он не перекрывал и не планирует, подчеркнув, что "это запрещено законодательством". Кроме того, рассказал собеседник, инфраструктура поселка, как планируется, будет доступна и жителям Сатино, что, по его мнению, плюс, а не минус. После запроса РИА Новости историей заинтересовалась прокуратура. "По информации о возможных нарушениях закона прокуратурой района организовано проведение проверки", - сказала РИА Новости представитель областного надзорного ведомства.

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общество, жилье, калужская область