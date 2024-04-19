https://ria.ru/20240419/strelba-1940937660.html

Пьяный житель ЕАО открыл стрельбу по приехавшим задержать его полицейским

Пьяный житель ЕАО открыл стрельбу по приехавшим задержать его полицейским - РИА Новости, 19.04.2024

Пьяный житель ЕАО открыл стрельбу по приехавшим задержать его полицейским

Пьяный житель ЕАО открыл стрельбу из ружья по приехавшим по вызову его родственницы полицейским, два сотрудника получили ранения и госпитализированы, стрелявший РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T04:23

2024-04-19T04:23

2024-04-19T04:23

октябрьский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Пьяный житель ЕАО открыл стрельбу из ружья по приехавшим по вызову его родственницы полицейским, два сотрудника получили ранения и госпитализированы, стрелявший погиб, сообщает прокуратура автономии. Отмечается, что в дежурную часть пункта полиции в селе Амурзет обратилась 29-летняя местная жительница, которая сообщила об угрозах со стороны пьяного родственника 1969 года рождения физически расправиться с ней с применением оружия. "На вызов приехал экипаж сотрудников полиции в составе трех человек, по которым дебошир открыл огонь с крыльца жилого дома из гладкоствольного ружья, имеющегося при нем. В результате чего двое сотрудников полиции получили ранения и госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стрелявший в сотрудников полиции мужчина погиб", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Алан Гецати. Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента.

https://ria.ru/20240418/nozh-1940827692.html

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октябрьский район

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2024

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октябрьский район, происшествия