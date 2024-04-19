https://ria.ru/20240419/ssha-1941142597.html

В США бизнесмена приговорили к тюремному сроку из-за антироссийских санкций

В США бизнесмена приговорили к тюремному сроку из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 19.04.2024

В США бизнесмена приговорили к тюремному сроку из-за антироссийских санкций

Главу американской компании Metalhouse LLC Джона (Хуррема) Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие обходу РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:06

2024-04-19T20:06

2024-04-19T20:06

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Главу американской компании Metalhouse LLC Джона (Хуррема) Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие обходу антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США в пятницу. "Джон Кэн Ансалан (John Can Unsalan), также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан (Hurrem Can Unsalan), президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для отмывания средств и содействие нарушению американских санкций" - сообщил минюст. Уточняется, что речь об ограничениях в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, который включен в антироссийский санкционный список минфина США. Ансалан ранее пошел на сделку со следствием: в октябре прошлого года он признал вину и обязался вернуть полученные в результате преступной деятельности 160 миллионов долларов. По данным американского правосудия, по этому делу за участие в мошеннической схеме к 21 месяцу тюремного заключения также был приговорен бывший бизнес-партнер Ансалана, проживающий в Майами гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин. Он также признал вину в сговоре с целью отмывания средств и обязался вернуть 4,7 миллиона долларов, полученных незаконным путем. Курченко находится под санкциями США с 2015 года, по данным американского минюста, они были введены за "его роль в незаконном присвоении государственных активов или экономически значимых предприятий Украины". Позднее, в 2018 году, минфин США также ввел санкции против связанных с Курченко компаний ООО "Компания "Газ-Альянс" и ЗАО "Внешторгсервис", Вашингтон обвинил их в "поддержке и предоставлении материальной помощи так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике". По данным следствия, Ансалан и Карпушкин "были вовлечены в торговые отношения с находящимися под санкциями США, запрещающими американцам вести бизнес с ними, Кучеренко и компаниями "Газ-Альянс" и "Внешторгсервис" с целью закупок сталелитейного оборудования и сырья". Согласно материалам дела, которые приводит минюст США, схема действовала в период с 2017 года по 2021 год, а общая сумма сделок по закупкам Metalhouse LLC металлопродукции у подсанкционных компаний превысила 150 миллионов долларов. Участники схемы "сознательно" скрывали от американского правительства и финансовых организаций происхождение предназначенной для ввоза в США продукции, не имея требуемых разрешений, добавил минюст.

https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935749252.html

https://ria.ru/20240223/komarov-1929213450.html

https://ria.ru/20230918/arest-1897099623.html

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Максим Зубков

в мире, сша, орландо, флорида, сергей курченко