https://ria.ru/20240419/spetsproekty-1941082633.html

Артамонов: почти 1900 соцпроектов реализовано в Липецкой области за 5 лет

Артамонов: почти 1900 соцпроектов реализовано в Липецкой области за 5 лет - РИА Новости, 19.04.2024

Артамонов: почти 1900 соцпроектов реализовано в Липецкой области за 5 лет

С 2019 по 2023 годы в муниципалитетах Липецкой области удалось реализовать почти 1900 социальных проектов, что составляет 77% губернаторского плана, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:03

2024-04-19T16:03

2024-04-19T16:03

липецкая область

липецкая область

усманский район

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 апр — РИА Новости. С 2019 по 2023 годы в муниципалитетах Липецкой области удалось реализовать почти 1900 социальных проектов, что составляет 77% губернаторского плана, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, глава региона подвел предварительные итоги работы своей команды за пять лет, выступая на съезде глав муниципалитетов, который состоялся в Усманском районе в канун Дня местного самоуправления. Выступая перед собравшимися, Артамонов отметил, что в сфере здравоохранения построено 38 медицинских учреждений, 37 капитально отремонтированы. Возведено более 20 детских садов и школ, более 110 зданий отремонтировано. В сфере культуры в населенных пунктах области построено 15 новых досуговых центров, в 93 учреждениях проведен ремонт. Проложено более сотни новых муниципальных дорог и почти 560 участков отремонтировано. Глава региона отметил, что более тысячи задач губернаторская команда решила сверх плана, по просьбам жителей. В этом списке — физкультурно-оздоровительные комплексы в Липецке и райцентре Волово, Елецкая школа борьбы, капитальный ремонт общеобразовательных школ в райцентрах Становое и Долгоруково, благоустройство Тяпкиной горы в Лебедянском районе. Кроме этого, по сообщению пресс-службы региона, начиная с 2019 года, в области построено и модернизировано 377 километров сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения. Треть из них — в 2023 году, для региона это рекорд. Новые трубы появились во всех районах области, в том числе в новых микрорайонах. По словам губернатора, до конца 2024 года региональное правительство планирует реализовать еще 244 социальных проекта или 90% предвыборных обещаний губернатора. Артамонов отметил большой вклад в проделанную работу руководителей муниципалитетов Липецкой области. Лучшие получили областные награды. "Работа с людьми и для людей — главный принцип в местном самоуправлении. Вы ежедневно отвечаете на десятки просьб, решаете самые насущные вопросы. Ваша работа напрямую касается каждого жителя региона и всегда на виду. Я благодарю вас за отзывчивость, активность и неравнодушие. Впереди еще очень много проектов и дел", — процитировали в пресс-службе обращение Артамонова к главам муниципалитетов.

https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html

липецкая область

усманский район

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, усманский район, липецк, игорь артамонов