https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941078565.html

Авиация и ПВО за неделю сбили 20 украинских ракет и 1278 дронов

Авиация и ПВО за неделю сбили 20 украинских ракет и 1278 дронов - РИА Новости, 19.04.2024

Авиация и ПВО за неделю сбили 20 украинских ракет и 1278 дронов

Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 13 по 19 апреля) сбили 10 ракет ATACMS, 6 ракет Storm Shadow, по 2 ракеты HARM и "Точка-У", а... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:48

2024-04-19T15:48

2024-04-19T15:48

специальная военная операция на украине

сша

россия

великобритания

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 13 по 19 апреля) сбили 10 ракет ATACMS, 6 ракет Storm Shadow, по 2 ракеты HARM и "Точка-У", а также 1278 беспилотников, 78 снарядов РСЗО различного типа и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 590 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 21 882 беспилотных летательных аппарата, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, великобритания, безопасность