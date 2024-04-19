Авиация и ПВО за неделю сбили 20 украинских ракет и 1278 дронов
Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили 20 украинских ракет и 1278 дронов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 13 по 19 апреля) сбили 10 ракет ATACMS, 6 ракет Storm Shadow, по 2 ракеты HARM и "Точка-У", а также 1278 беспилотников, 78 снарядов РСЗО различного типа и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 590 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 21 882 беспилотных летательных аппарата, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 143 единицы специальной военной автомобильной техники.