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В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 19.04.2024 (обновлено: 17:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941077343.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении
ВС после освобождения Первомайского продвинулись дальше на Авдеевском направлении, отразили 53 контратаки, ВСУ потеряли 2170 солдат и 7 танков, сообщило... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:44
2024-04-19T17:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. ВС после освобождения Первомайского продвинулись дальше на Авдеевском направлении, отразили 53 контратаки, ВСУ потеряли 2170 солдат и 7 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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Минобороны РФ о продвижении в глубину обороны противника на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России отразили 53 контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. ВС после освобождения Первомайского продвинулись дальше на Авдеевском направлении, отразили 53 контратаки, ВСУ потеряли 2170 солдат и 7 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреДонецкая Народная Республика
 
 
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