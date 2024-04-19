https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941077343.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.04.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Авдеевском направлении

ВС после освобождения Первомайского продвинулись дальше на Авдеевском направлении, отразили 53 контратаки, ВСУ потеряли 2170 солдат и 7 танков, сообщило... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:44

2024-04-19T15:44

2024-04-19T17:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. ВС после освобождения Первомайского продвинулись дальше на Авдеевском направлении, отразили 53 контратаки, ВСУ потеряли 2170 солдат и 7 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и гаубицу М777 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Минобороны РФ о продвижении в глубину обороны противника на Авдеевском направлении На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника. 2024-04-19T15:44 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика