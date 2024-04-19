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ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение недели на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 365 военнослужащих, 24... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:38
2024-04-19T15:38
2024-04-19T15:50
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 365 военнослужащих, 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов, Работино, Щербаки, Каменское Запорожской области, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, германия, польша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Германия, Польша
ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 365 военных ВСУ на Херсонском направлении