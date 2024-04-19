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ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении

ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.04.2024

ВСУ за неделю потеряли до 365 человек на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение недели на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 365 военнослужащих, 24... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:38

2024-04-19T15:38

2024-04-19T15:50

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 365 военнослужащих, 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов, Работино, Щербаки, Каменское Запорожской области, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, германия, польша