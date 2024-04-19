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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 19.04.2024 (обновлено: 16:16 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941075466.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:35
2024-04-19T16:16
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Минобороны: подразделения ВС России улучшили положение на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская область
 
 
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