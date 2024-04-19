Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны: подразделения ВС России улучшили положение на Купянском направлении
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18