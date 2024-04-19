https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940940408.html
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ
Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сбили 47 беспилотников на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:23
2024-04-19T05:23
2024-04-19T06:44
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сбили 47 беспилотников на херсонском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 47 беспилотных летательных аппаратов. Поражены 27 наблюдательных пунктов, три склада боеприпасов и материально-технического имущества", - сказал Кодрян. Он добавил, что на херсонском направлении подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра, поражали живую силу, технику и пункты временной дислокации противника на правом берегу реки Днепр. Кроме того, они уничтожали ударные и разведывательные беспилотники противника, вели контрбатарейную борьбу для пресечения артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра. Кодрян напомнил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Работино в Запорожской области, Змеёвка, Никольского и Ивановки в Херсонской области, а в районе Вербового отразили контратаку. ВСУ при этом потеряли до 50 солдат, два автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Ранее в МО РФ сообщили, что всего за сутки в ходе СВО был сбит 251 украинский дрон.
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940939478.html
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
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в мире, днепр (город), россия, работино, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ
ВС России поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на Херсонском направлении