Рейтинг@Mail.ru
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 19.04.2024 (обновлено: 06:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940940408.html
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ
Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сбили 47 беспилотников на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:23
2024-04-19T06:44
в мире
днепр (город)
россия
работино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сбили 47 беспилотников на херсонском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 47 беспилотных летательных аппаратов. Поражены 27 наблюдательных пунктов, три склада боеприпасов и материально-технического имущества", - сказал Кодрян. Он добавил, что на херсонском направлении подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра, поражали живую силу, технику и пункты временной дислокации противника на правом берегу реки Днепр. Кроме того, они уничтожали ударные и разведывательные беспилотники противника, вели контрбатарейную борьбу для пресечения артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра. Кодрян напомнил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Работино в Запорожской области, Змеёвка, Никольского и Ивановки в Херсонской области, а в районе Вербового отразили контратаку. ВСУ при этом потеряли до 50 солдат, два автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Ранее в МО РФ сообщили, что всего за сутки в ходе СВО был сбит 251 украинский дрон.
https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940939478.html
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
днепр (город)
россия
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), россия, работино, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении за сутки поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ

ВС России поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшие сутки поразили 27 украинских наблюдательных пунктов и три склада боеприпасов, а также сбили 47 беспилотников на херсонском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 47 беспилотных летательных аппаратов. Поражены 27 наблюдательных пунктов, три склада боеприпасов и материально-технического имущества", - сказал Кодрян.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Гвоздики" уничтожили в ДНР замаскированный опорный пункт ВСУ
05:10
Он добавил, что на херсонском направлении подразделения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра, поражали живую силу, технику и пункты временной дислокации противника на правом берегу реки Днепр. Кроме того, они уничтожали ударные и разведывательные беспилотники противника, вели контрбатарейную борьбу для пресечения артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра.
Кодрян напомнил, что за прошедшие сутки на херсонском направлении ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Работино в Запорожской области, Змеёвка, Никольского и Ивановки в Херсонской области, а в районе Вербового отразили контратаку. ВСУ при этом потеряли до 50 солдат, два автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Ранее в МО РФ сообщили, что всего за сутки в ходе СВО был сбит 251 украинский дрон.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
27 марта, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)РоссияРаботиноВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала