Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/sovbez-1941039068.html
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы - РИА Новости, 19.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:40
2024-04-19T13:40
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940623216_0:158:2958:1822_1920x0_80_0_0_ad720c68bd592a4d18d9e211caaffa5e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой. "У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков. Начнем с первого вопроса. Слово (зампредседателю Совбеза РФ) Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240419/putin-1940996299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940623216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b34fee09e34ede0d1006f1027edeab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы

Путин предложил на Совбезе обсудить госрезервы и борьбу с наркоугрозой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой.
"У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков. Начнем с первого вопроса. Слово (зампредседателю Совбеза РФ) Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении
Вчера, 11:27
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала