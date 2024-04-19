https://ria.ru/20240419/sovbez-1941039068.html

Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы

Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы - РИА Новости, 19.04.2024

Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:40

2024-04-19T13:40

2024-04-19T13:40

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой. "У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков. Начнем с первого вопроса. Слово (зампредседателю Совбеза РФ) Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240419/putin-1940996299.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика