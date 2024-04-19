https://ria.ru/20240419/sovbez-1941039068.html
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы - РИА Новости, 19.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:40
2024-04-19T13:40
2024-04-19T13:40
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза на оперативном совещании в пятницу обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой. "У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков. Начнем с первого вопроса. Слово (зампредседателю Совбеза РФ) Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240419/putin-1940996299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы
Путин предложил на Совбезе обсудить госрезервы и борьбу с наркоугрозой