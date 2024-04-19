В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак
Депутаты Магаданской области разрешили убивать агрессивных и больных собак
Бродячие собаки. Архивное фото
МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий умерщвлять агрессивных и больных бродячих собак, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше 10 дней и чьи хозяева не объявились. Однако власти региона эту информацию опровергли и пояснили, что порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован. Мэр Магадана Юрий Гришан при этом заявил, что дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих животных.
"Те собаки, которые не имеют ни рода, ни племени, которые проявляют агрессию, которые являются источником опасности для населения, агрессия, не значит только что обязательно покусала. Это беспредметный лай, преследование, особенно там набрасывание на детей даже без укусов. Это уже агрессия… Эти собаки будут постепенно утилизироваться", - рассказал журналистам первый заместитель председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков.
Он пояснил, что сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Законопроект должен пройти согласование в прокуратуре и управлении юстиции.
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