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В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак - РИА Новости, 19.04.2024
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09:33 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/sobaki-1940965862.html
В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак
В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак - РИА Новости, 19.04.2024
В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак
Депутаты Магаданской областной думы в пятницу в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:33
2024-04-19T09:33
общество
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МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий умерщвлять агрессивных и больных бродячих собак, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше 10 дней и чьи хозяева не объявились. Однако власти региона эту информацию опровергли и пояснили, что порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован. Мэр Магадана Юрий Гришан при этом заявил, что дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих животных. "Те собаки, которые не имеют ни рода, ни племени, которые проявляют агрессию, которые являются источником опасности для населения, агрессия, не значит только что обязательно покусала. Это беспредметный лай, преследование, особенно там набрасывание на детей даже без укусов. Это уже агрессия… Эти собаки будут постепенно утилизироваться", - рассказал журналистам первый заместитель председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков. Он пояснил, что сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Законопроект должен пройти согласование в прокуратуре и управлении юстиции.
https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html
https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html
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общество, магаданская область, магадан, магаданская областная дума
Общество, Магаданская область, Магадан, Магаданская областная Дума
В Магаданской области разрешили убивать агрессивных бродячих собак

Депутаты Магаданской области разрешили убивать агрессивных и больных собак

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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МАГАДАН, 19 апр - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий умерщвлять агрессивных и больных бродячих собак, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше 10 дней и чьи хозяева не объявились. Однако власти региона эту информацию опровергли и пояснили, что порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован. Мэр Магадана Юрий Гришан при этом заявил, что дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих животных.
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"Те собаки, которые не имеют ни рода, ни племени, которые проявляют агрессию, которые являются источником опасности для населения, агрессия, не значит только что обязательно покусала. Это беспредметный лай, преследование, особенно там набрасывание на детей даже без укусов. Это уже агрессия… Эти собаки будут постепенно утилизироваться", - рассказал журналистам первый заместитель председателя Магаданской областной думы Андрей Зыков.
Он пояснил, что сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Законопроект должен пройти согласование в прокуратуре и управлении юстиции.
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