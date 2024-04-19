https://ria.ru/20240419/snegopad-1940975101.html

В Новгородской области начался снегопад

В Новгородской области начался снегопад - РИА Новости, 19.04.2024

В Новгородской области начался снегопад

Великий Новгород заметает снегом, энергетики перешли в режим повышенной готовности. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:12

2024-04-19T10:12

2024-04-19T10:31

жкх

новгородская область

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Великий Новгород заметает снегом, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Как передает корреспондент РИА Новости, снег начал идти ранним утром и продолжается до сих пор. Как ранее сообщал гидрометцентр региона, циклон принесет в Новгородскую область не только мокрый снег, но и порывистый северо-восточный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха в настоящее время около нуля, в субботу ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, днем будет до +8. Неблагоприятная погода сохранится до воскресенья. Как сообщила пресс-служба филиала "Россети Север-Запад", энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности: 56 аварийных бригад и 63 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Приготовлены 62 дизельных генератора для энергоснабжения социально значимых объектов в случае аварийного отключения.

https://ria.ru/20230914/zamorozki-1896333997.html

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жкх, новгородская область, общество