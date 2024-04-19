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В Новгородской области начался снегопад - РИА Новости, 19.04.2024
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10:12 19.04.2024 (обновлено: 10:31 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/snegopad-1940975101.html
В Новгородской области начался снегопад
В Новгородской области начался снегопад - РИА Новости, 19.04.2024
В Новгородской области начался снегопад
Великий Новгород заметает снегом, энергетики перешли в режим повышенной готовности. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:12
2024-04-19T10:31
жкх
новгородская область
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Великий Новгород заметает снегом, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Как передает корреспондент РИА Новости, снег начал идти ранним утром и продолжается до сих пор. Как ранее сообщал гидрометцентр региона, циклон принесет в Новгородскую область не только мокрый снег, но и порывистый северо-восточный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха в настоящее время около нуля, в субботу ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, днем будет до +8. Неблагоприятная погода сохранится до воскресенья. Как сообщила пресс-служба филиала "Россети Север-Запад", энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности: 56 аварийных бригад и 63 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Приготовлены 62 дизельных генератора для энергоснабжения социально значимых объектов в случае аварийного отключения.
https://ria.ru/20230914/zamorozki-1896333997.html
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жкх, новгородская область, общество
ЖКХ, Новгородская область, Общество
В Новгородской области начался снегопад

Энергетики Великого Новгорода перешли в режим повышенной готовности

© РИА НовостиСнегопад в Великом Новгороде. 19 апреля 2024
Снегопад в Великом Новгороде. 19 апреля 2024
© РИА Новости
Снегопад в Великом Новгороде. 19 апреля 2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Великий Новгород заметает снегом, энергетики перешли в режим повышенной готовности.
Как передает корреспондент РИА Новости, снег начал идти ранним утром и продолжается до сих пор.
Как ранее сообщал гидрометцентр региона, циклон принесет в Новгородскую область не только мокрый снег, но и порывистый северо-восточный ветер до 18 метров в секунду.
Температура воздуха в настоящее время около нуля, в субботу ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, днем будет до +8. Неблагоприятная погода сохранится до воскресенья.
Как сообщила пресс-служба филиала "Россети Север-Запад", энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности: 56 аварийных бригад и 63 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Приготовлены 62 дизельных генератора для энергоснабжения социально значимых объектов в случае аварийного отключения.
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