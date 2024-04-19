https://ria.ru/20240419/smolensk-1941133779.html

В Польше предложили создать новую комиссию по смоленской авиакатастрофе

В Польше предложили создать новую комиссию по смоленской авиакатастрофе - РИА Новости, 19.04.2024

В Польше предложили создать новую комиссию по смоленской авиакатастрофе

Бывший председатель недавно ликвидированной польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич предлагает создать новую комиссию. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:11

2024-04-19T19:11

2024-04-19T19:11

в мире

польша

россия

лех качиньский

антони мачеревич

ту-154

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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Бывший председатель недавно ликвидированной польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич предлагает создать новую комиссию. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. "Масштабы лжи и обмана министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и его заместителя Цезари Томчика действительно велики", - заявил Мачеревич на пресс-конференции в пятницу. Он настаивает на том, что созданный его комиссией доклад "является единственным документом польского государства, в котором говорится о ходе трагедии, о смоленском преступлении". По словам Мачеревича, "ни один чиновник не имеет права заявлять, что отчет, сделанный комиссией, не соответствует действительности". В этой связи Мачеревич предлагает создать новую комиссию. "Такое решение может быть принято только путем создания другой комиссии, которая проверит, что на самом деле произошло. И если он докажет, что государственный отчет не соответствует действительности, то такой материал может быть оспорен", - заявил он. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Тогдашнее правительство Польши не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута. В российском МИД отмечали, что Генпрокуратура России не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. О факте разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил со своим братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела. Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования авиакатастрофы, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать содержание разговора.

https://ria.ru/20240410/tu-154-1939083274.html

https://ria.ru/20240312/angar-1932490577.html

https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, лех качиньский, антони мачеревич, ту-154