https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html

СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"

СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть" - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"

Удар по ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, утверждает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:21

2024-04-19T09:21

2024-04-19T09:29

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иран

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Удар по ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, утверждает одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth, при этом напрямую не указывая, кто стоит за атакой.Издание отмечает, что "кто бы ни осуществил эту атаку, ее целью был объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции, чтобы избежать нового раунда обмена ударами".По мнению автором публикации, тот факт, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, свидетельствует о том, что в Тегеране считают "инцидент исчерпанным".По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тегеран (город), иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем