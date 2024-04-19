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СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть" - РИА Новости, 19.04.2024
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09:21 19.04.2024 (обновлено: 09:29 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html
СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"
СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть" - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"
Удар по ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, утверждает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:21
2024-04-19T09:29
в мире
тегеран (город)
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Удар по ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, утверждает одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth, при этом напрямую не указывая, кто стоит за атакой.Издание отмечает, что "кто бы ни осуществил эту атаку, ее целью был объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции, чтобы избежать нового раунда обмена ударами".По мнению автором публикации, тот факт, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, свидетельствует о том, что в Тегеране считают "инцидент исчерпанным".По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, тегеран (город), иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: удар по Ирану нанесли так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"

СМИ: Израиль нанес удар по Ирану так, чтобы в Тегеране могли его "стерпеть"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский военный корабль патрулирует Средиземное море после ночной атаки Ирана
Израильский военный корабль патрулирует Средиземное море после ночной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский военный корабль патрулирует Средиземное море после ночной атаки Ирана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - РИА Новости. Удар по ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, утверждает одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth, при этом напрямую не указывая, кто стоит за атакой.
Издание отмечает, что "кто бы ни осуществил эту атаку, ее целью был объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции, чтобы избежать нового раунда обмена ударами".
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
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По мнению автором публикации, тот факт, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, свидетельствует о том, что в Тегеране считают "инцидент исчерпанным".
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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