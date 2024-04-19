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Над иранским Исфаханом сбили несколько беспилотников, сообщили СМИ

Над иранским Исфаханом сбили несколько беспилотников, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

Над иранским Исфаханом сбили несколько беспилотников, сообщили СМИ

Иранская ПВО сбила несколько беспилотников над Исфаханом в центральной части страны, сообщило агентство IRIB. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:53

2024-04-19T05:53

2024-04-19T09:13

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ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. Иранская ПВО сбила несколько беспилотников над Исфаханом в центральной части страны, сообщило агентство IRIB."Ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников", — говорится в публикации.По данным местных СМИ, взрывы прогремели в районе аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС Ирана. Агентство Reuters подтвердило со ссылкой на иранского чиновника, что ракеты при атаке не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО.В Исфахане, по информации агентства Fars, были слышны три взрыва. Возможной целью БПЛА могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях в окрестностях выбило окна. Иранское агентство Tasnim уточнило, что ядерные объекты в Исфахане в полной безопасности.Государственное агентство IRNA сообщило, что силы ПВО отражали атаку и в других провинциях Ирана. В частности, звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Израиль в пятницу уведомил США о планах нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов. Телеканал Fox News уточнил, что атака носила "ограниченный" характер.Эскалация между Ираном и ИзраилемИран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.Израильский министр обороны Бени Ганц утверждал, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.

https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

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иран, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, бени ганц, исфахан, израиль