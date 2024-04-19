"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"
На М-111 в Ленинградской и Новгородской областях снизили скорость до 70 км/час
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях на фоне непогоды, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Обычно разрешённая скорость на М-11 "Нева" - 110 километров в час, а на ряде участков - 130 километров в час.
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"В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 "Нева" снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны! На дороге работает снегоуборочная техника", - сообщили в госкомпании.
"Автодор" также призвал водителей, которые уже поменяли шины на летние, отказаться от поездок по трассе 20 и 21 апреля.
Ранее синоптики предупредили о понижении температуры, дожде и снеге в ряде регионов РФ, в том числе в Ленинградской и Новгородской областях. Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, утром в пятницу в Новгородской области начался снегопад, энергетики перешли в режим повышенной готовности.