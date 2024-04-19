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"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 19.04.2024
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14:33 19.04.2024 (обновлено: 18:37 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/skorost-1941056086.html
"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"
"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 19.04.2024
"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"
Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:33
2024-04-19T18:37
общество
авто
новгородская область
трасса м-11 (нева)
автодор
погода
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях на фоне непогоды, говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Обычно разрешённая скорость на М-11 "Нева" - 110 километров в час, а на ряде участков - 130 километров в час. "В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 "Нева" снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны! На дороге работает снегоуборочная техника", - сообщили в госкомпании. "Автодор" также призвал водителей, которые уже поменяли шины на летние, отказаться от поездок по трассе 20 и 21 апреля. Ранее синоптики предупредили о понижении температуры, дожде и снеге в ряде регионов РФ, в том числе в Ленинградской и Новгородской областях. Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, утром в пятницу в Новгородской области начался снегопад, энергетики перешли в режим повышенной готовности.
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общество, авто, новгородская область, трасса м-11 (нева), автодор, погода
Общество, Авто, Новгородская область, Трасса М-11 (Нева), Автодор, Погода
"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"

На М-111 в Ленинградской и Новгородской областях снизили скорость до 70 км/час

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях на фоне непогоды, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Обычно разрешённая скорость на М-11 "Нева" - 110 километров в час, а на ряде участков - 130 километров в час.
«
"В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 "Нева" снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны! На дороге работает снегоуборочная техника", - сообщили в госкомпании.
"Автодор" также призвал водителей, которые уже поменяли шины на летние, отказаться от поездок по трассе 20 и 21 апреля.
Ранее синоптики предупредили о понижении температуры, дожде и снеге в ряде регионов РФ, в том числе в Ленинградской и Новгородской областях. Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, утром в пятницу в Новгородской области начался снегопад, энергетики перешли в режим повышенной готовности.
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