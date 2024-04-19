https://ria.ru/20240419/skorost-1941056086.html

"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"

"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 19.04.2024

"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева"

Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:33

2024-04-19T14:33

2024-04-19T18:37

общество

авто

новгородская область

трасса м-11 (нева)

автодор

погода

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" снизила разрешённую скорость на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях на фоне непогоды, говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Обычно разрешённая скорость на М-11 "Нева" - 110 километров в час, а на ряде участков - 130 километров в час. "В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 "Нева" снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны! На дороге работает снегоуборочная техника", - сообщили в госкомпании. "Автодор" также призвал водителей, которые уже поменяли шины на летние, отказаться от поездок по трассе 20 и 21 апреля. Ранее синоптики предупредили о понижении температуры, дожде и снеге в ряде регионов РФ, в том числе в Ленинградской и Новгородской областях. Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, утром в пятницу в Новгородской области начался снегопад, энергетики перешли в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240208/m-4-1926205681.html

новгородская область

трасса м-11 (нева)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, новгородская область, трасса м-11 (нева), автодор, погода