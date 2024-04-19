https://ria.ru/20240419/siriya-1940965761.html
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО
Израиль нанес удары по позициям ПВО Сирии на юге страны, нанесен материальный ущерб, сообщило в пятницу министерство обороны Сирии. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:33
2024-04-19T09:33
2024-04-19T09:41
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сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Израиль нанес удары по позициям ПВО Сирии на юге страны, нанесен материальный ущерб, сообщило в пятницу министерство обороны Сирии."Сегодня в 02.55 израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны, в результате нападения нанесен материальный ущерб", - говорится в релизе министерства.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО
Сирия сообщила об ударах по объектам ПВО на юге страны со стороны Израиля