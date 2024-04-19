https://ria.ru/20240419/siriya-1940965761.html

Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО

Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО - РИА Новости, 19.04.2024

Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО

Израиль нанес удары по позициям ПВО Сирии на юге страны, нанесен материальный ущерб, сообщило в пятницу министерство обороны Сирии. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:33

2024-04-19T09:33

2024-04-19T09:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Израиль нанес удары по позициям ПВО Сирии на юге страны, нанесен материальный ущерб, сообщило в пятницу министерство обороны Сирии."Сегодня в 02.55 израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны, в результате нападения нанесен материальный ущерб", - говорится в релизе министерства.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году