https://ria.ru/20240419/siluanov-1941147395.html

Силуанов заявил о рекордно высоком уровне инвестактивности экономики России

Силуанов заявил о рекордно высоком уровне инвестактивности экономики России - РИА Новости, 19.04.2024

Силуанов заявил о рекордно высоком уровне инвестактивности экономики России

Министр финансов России Антон Силуанов назвал рекордно высокий уровень инвестактивности экономики РФ за последние 12 лет одним из проявлений структурной... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:40

2024-04-19T20:40

2024-04-19T20:40

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

группа всемирного банка

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал рекордно высокий уровень инвестактивности экономики РФ за последние 12 лет одним из проявлений структурной трансформации. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Опережающие индикаторы инвестиционной активности находятся на рекордно высоком уровне за последние 12 лет. Это одно из проявлений структурной трансформации. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - сказал Силуанов, выступая на пленарном заседании. В настоящее время деловая активность продолжает расти темпами выше ранее прогнозируемых, причем опросные оценки производственных ожиданий обновляют исторические рекорды по уровню оптимизма, также отметил министр. "Позитивная промышленная динамика поддерживается высоким спросом – как потребительским (благодаря ускоренному росту доходов населения), так и инвестиционным. На фоне роста деловой активности финансовое состояние корпоративного сектора значительно улучшилось – прибыль (крупных и средних организаций) в 2023 году почти на 20% превысила значение рекордного 2021 года", - приводит пресс-служба слова министра. "Для России риски макроэкономической и финансовой стабильности не реализовались. При этом односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции продолжают существенно снижать потенциал тех экономик, которые ввели их против России", - указал Силуанов.

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, группа всемирного банка