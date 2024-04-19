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Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии - РИА Новости, 19.04.2024
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16:48 19.04.2024 (обновлено: 16:49 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/serbiya-1941095716.html
Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии
Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии - РИА Новости, 19.04.2024
Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии
Президент Сербии Александр Вучич на крупнейших военных учениях с боевыми стрельбами в пятницу заявил, что присутствие командующего контингента НАТО в Косово и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:48
2024-04-19T16:49
в мире
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косово
сша
милорад додик
александр вучич
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БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на крупнейших военных учениях с боевыми стрельбами в пятницу заявил, что присутствие командующего контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) турецкого генерал-майора Озкана Улуташа отвечает интересам обеих сторон. Глава сербского государства в пятницу присутствовал с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, главой МО Милошем Вучевичем и командованием армии Сербии, членами правительства, спикером парламента Черногории Андрией Мандичем и политическим лидером черногорских сербов Миланом Кнежевичем, а также командующим миссии НАТО KFOR в Косово на объединенных тактических учениях с боевыми стрельбами "Вихор (Вихрь) 2024" на полигоне Пештер на крайнем юго-западе страны в честь 23 апреля – Дня армии Сербии. "Думаю, что очень важно, что командующий KFOR сегодня был здесь, у нас с ними корректное, профессиональное сотрудничество, думаю – на ежедневном уровне, и генерал (начальник генштаба Сербии Милан – ред.) Мойсилович это подтверждает. Так что продолжим этот вид сотрудничества, это хорошо и в интересах обеих сторон и думаю, что тут нечего добавить. Это военные, которые профессионально делают свое дело, а что делают их политики – это другое дело, это непристойность особого сорта", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг. Глава сербского государства сообщил в январе, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК). Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными миномётами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией". Новым командующим контингента Североатлантического альянса в Косово (KFOR) в октябре 2023 года стал турецкий генерал Озкан Улуташ. Под его началом более 4,5 тысячи военнослужащих 27 государств, среди которых около 600 турецких военных из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Усиление KFOR проводится и силами других государств. Группа из 200 военнослужащих первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской 5 октября 2023 года прибыла в Приштину и присоединились к уже расположенному в Косово британскому контингенту из 400 человек. Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных сил безопасности с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о Силах безопасности Косово, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html
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в мире, сербия, косово, сша, милорад додик, александр вучич, нато, оон, освободительная армия косово, милош вучевич
В мире, Сербия, Косово, США, Милорад Додик, Александр Вучич, НАТО, ООН, Освободительная армия Косово, Милош Вучевич
Вучич объяснил присутствие командующего KFOR на учениях армии Сербии

Вучич объяснил присутствие главы миссии НАТО в Косово на учениях армии Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на крупнейших военных учениях с боевыми стрельбами в пятницу заявил, что присутствие командующего контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) турецкого генерал-майора Озкана Улуташа отвечает интересам обеих сторон.
Глава сербского государства в пятницу присутствовал с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, главой МО Милошем Вучевичем и командованием армии Сербии, членами правительства, спикером парламента Черногории Андрией Мандичем и политическим лидером черногорских сербов Миланом Кнежевичем, а также командующим миссии НАТО KFOR в Косово на объединенных тактических учениях с боевыми стрельбами "Вихор (Вихрь) 2024" на полигоне Пештер на крайнем юго-западе страны в честь 23 апреля – Дня армии Сербии.
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"Думаю, что очень важно, что командующий KFOR сегодня был здесь, у нас с ними корректное, профессиональное сотрудничество, думаю – на ежедневном уровне, и генерал (начальник генштаба Сербии Милан – ред.) Мойсилович это подтверждает. Так что продолжим этот вид сотрудничества, это хорошо и в интересах обеих сторон и думаю, что тут нечего добавить. Это военные, которые профессионально делают свое дело, а что делают их политики – это другое дело, это непристойность особого сорта", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.
Глава сербского государства сообщил в январе, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК). Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными миномётами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".
Новым командующим контингента Североатлантического альянса в Косово (KFOR) в октябре 2023 года стал турецкий генерал Озкан Улуташ. Под его началом более 4,5 тысячи военнослужащих 27 государств, среди которых около 600 турецких военных из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Усиление KFOR проводится и силами других государств. Группа из 200 военнослужащих первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской 5 октября 2023 года прибыла в Приштину и присоединились к уже расположенному в Косово британскому контингенту из 400 человек.
Самопровозглашенное Косово, согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных сил безопасности с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о Силах безопасности Косово, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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